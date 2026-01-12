Detienen a presunto femicida por darle muerte a su pareja en El Progreso

Un hombre fue detenido en flagrancia por suponerlo responsable del delito de femicidio en perjuicio de su pareja de hogar, en un hecho violento ocurrido en el barrio Suyapa, en la periferia sur de la ciudad de El Progreso, Yoro.
La captura fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional, tras una denuncia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió una rápida movilización de los equipos policiales en la zona.
De acuerdo con el informe policial, agentes preventivos en conjunto con personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron las primeras diligencias en la escena del crimen, recabando información clave que condujo a la ubicación y detención inmediata del sospechoso.
El detenido fue identificado como José Enrique Ramírez Mejía de 33 años, conocido con el alias de “Enrique”, originario y residente del mismo sector donde ocurrió el hecho. Las autoridades lo señalan como el principal sospechoso del delito de femicidio.
Habría sido abusada antes de morir
Según las investigaciones preliminares, el sospechoso presuntamente sometió por la fuerza a la víctima, abusó sexualmente de ella y posteriormente le quitó la vida. Estos hechos continúan bajo un proceso de investigación exhaustivo por parte de las autoridades competentes.
Al lugar del crimen se presentaron fiscales del Ministerio Público y personal de la DPI, quienes realizaron el levantamiento cadavérico y trasladaron el cuerpo de la mujer hacia Medicina Forense en San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con exactitud la causa de muerte y confirmar un posible abuso sexual.
Durante la operación policial también se decomisaron evidencias relacionadas con el delito contra la vida, las cuales serán presentadas ante el juez competente como parte del proceso judicial.
El detenido fue trasladado a las instalaciones policiales de El Progreso y puesto a disposición del Ministerio Público para que se continúe con el procedimiento establecido por la ley.