Detienen a presunto femicida por darle muerte a su pareja en El Progreso

El Progreso, Yoro

Un hombre fue detenido en flagrancia por suponerlo responsable del delito de femicidio en perjuicio de su pareja de hogar, en un hecho violento ocurrido en el barrio Suyapa, en la periferia sur de la ciudad de El Progreso, Yoro. La captura fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional, tras una denuncia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió una rápida movilización de los equipos policiales en la zona.

De acuerdo con el informe policial, agentes preventivos en conjunto con personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron las primeras diligencias en la escena del crimen, recabando información clave que condujo a la ubicación y detención inmediata del sospechoso. El detenido fue identificado como José Enrique Ramírez Mejía de 33 años, conocido con el alias de “Enrique”, originario y residente del mismo sector donde ocurrió el hecho. Las autoridades lo señalan como el principal sospechoso del delito de femicidio.

Habría sido abusada antes de morir