Caen "El Gordo" y "La Chaparra" por robo de vehículo en Tegucigalpa

Siguatepeque, Honduras.

La Policía Nacional informó sobre la recuperación de un vehículo robado y la captura de cuatro personas, durante un operativo ejecutado por agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención #16 (UMEP-16), como parte de las acciones de vigilancia y seguimiento en los principales ejes carreteros que conducen hacia Siguatepeque.

De acuerdo con el reporte oficial, el automotor recuperado es un Ford Escape que había sido robado en Tegucigalpa. Gracias a labores de inteligencia y patrullaje preventivo, los uniformados lograron ubicar el vehículo y detener a los presuntos implicados en el ilícito.