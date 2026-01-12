  1. Inicio
Caen "El Gordo" y "La Chaparra" por robo de vehículo en Tegucigalpa

Fueron en total cuatro personas detenidas, presuntamente pertenecientes a una red de robo de vehículos.

Siguatepeque, Honduras.

La Policía Nacional informó sobre la recuperación de un vehículo robado y la captura de cuatro personas, durante un operativo ejecutado por agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención #16 (UMEP-16), como parte de las acciones de vigilancia y seguimiento en los principales ejes carreteros que conducen hacia Siguatepeque.

De acuerdo con el reporte oficial, el automotor recuperado es un Ford Escape que había sido robado en Tegucigalpa. Gracias a labores de inteligencia y patrullaje preventivo, los uniformados lograron ubicar el vehículo y detener a los presuntos implicados en el ilícito.

Entre los detenidos figuran sujetos conocidos con los alias “El Gordo” y “La Chaparra”, quienes, según las investigaciones preliminares, formarían parte de una estructura delictiva dedicada al robo de automóviles. Las edades de los capturados oscilan entre los 18 y 30 años.

Tanto el vehículo recuperado como los cuatro sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con el proceso legal correspondiente.

La Policía Nacional reiteró que la denuncia ciudadana es una herramienta fundamental para prevenir y combatir el delito, y reafirmó su compromiso de seguir trabajando para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.

