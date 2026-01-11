  1. Inicio
Un hombre muere y tres jóvenes resultan gravemente heridos tras accidente vial en Choluteca

El fatal percance ocurrió en horas de la madrugada en la rotonda del Reloj, donde una persona murió y tres jóvenes quedaron gravemente heridos.

Marlon Cerrato es la víctima mortal y residía en la colonia Venecia de esa ciudad.

Choluteca, Honduras.

Una persona perdió la vida y tres jóvenes resultaron gravemente heridos tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo en la Rotonda del Reloj, en la ciudad de Choluteca.

Según información preliminar, el fuerte impacto alertó a vecinos y conductores que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Minutos después, equipos de socorro se desplazaron al lugar para brindar atención a las víctimas y trasladar a las jóvenes heridas a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

En el lugar del hecho se confirmó el fallecimiento de Marlon Cerrato, quien murió producto de los golpes sufridos durante el percance. Su cuerpo fue levantado por personal de Medicina Forense, mientras agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) iniciaron las investigaciones correspondientes.

Las autoridades aún no han determinado las causas exactas del accidente; sin embargo, no se descarta el exceso de velocidad u otros factores. El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon este lamentable suceso.

