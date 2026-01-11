Un hombre muere y tres jóvenes resultan gravemente heridos tras accidente vial en Choluteca

Choluteca, Honduras.

Una persona perdió la vida y tres jóvenes resultaron gravemente heridos tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo en la Rotonda del Reloj, en la ciudad de Choluteca.

Según información preliminar, el fuerte impacto alertó a vecinos y conductores que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Minutos después, equipos de socorro se desplazaron al lugar para brindar atención a las víctimas y trasladar a las jóvenes heridas a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.