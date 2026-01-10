Ultiman a tres personas en una vivienda en Olanchito, Yoro

Tres personas fueron ultimadas a balazos en una zona rural de Olanchito, Yoro, durante la madrugada de este sábado.
El triple crimen ocurrió en la comunidad de Tejeras, sector Valle Arriba, cuando, según testigos, varios hombres armados llegaron hasta una residencia, sacaron a los niños que estaban en ella y comenzaron a disparar contra varios adultos que estaban en el interior.
Dos hombres y una mujer perdieron la vida, mientras que una cuarta persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial de la región.
Las víctimas mortales son Carlos Roberto Martínez, Nely Vallecillo Tróchez y Edgardo Martínez.
Agentes de la Policía llegaron al sitio, pero no se reportan detenciones relacionadas con el ataque mortal.