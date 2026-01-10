Ultiman a tres personas en una vivienda en Olanchito, Yoro

Olanchito, Yoro.

Tres personas fueron ultimadas a balazos en una zona rural de Olanchito, Yoro, durante la madrugada de este sábado.

El triple crimen ocurrió en la comunidad de Tejeras, sector Valle Arriba, cuando, según testigos, varios hombres armados llegaron hasta una residencia, sacaron a los niños que estaban en ella y comenzaron a disparar contra varios adultos que estaban en el interior.