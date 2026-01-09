Reconocido empresario yoreño es hallado muerto en cañeras de San Manuel, Cortés

San Manuel, Cortés.

Las autoridades policiales reportaron la tarde de este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en las cañeras del municipio de San Manuel, Cortés, frente a la colonia Guadalupe de La Lima, Cortés. Según los detalles, se trata de un reconocido empresario originario de Yorito, Yoro, de nombre Ángel Raúl Palma, quien era muy "querido" y ampliamente conocido por su trato cercano y su actividad comercial en la zona norte del país.

De acuerdo con la información brindada por allegados, Palma había salido de su vivienda el 24 de diciembre de 2025 con destino a San Pedro Sula, pero desde ese día sus familiares perdieron contacto con él, lo que motivó a sus familiares a iniciar un operativo de búsqueda. Tras varios días de incertidumbre, este jueves se confirmó el hallazgo de su cuerpo en estado de descomposición, lo que generó consternación entre familiares, amigos y personas que lo conocían. El hecho provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios lamentaron su fallecimiento y destacaron sus cualidades personales: "Que mala noticia, tan buena persona que era don Raul Palma".