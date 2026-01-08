  1. Inicio
  2. · Sucesos

Asesinan a presidente de patronato mientras reparaba un camión en Cofradía

Gerson David Herrera se desempeñaba como presidente del patronato de la colonia Gracias a Dios de Cofradía, Cortés, cargo desde el cual participaba activamente en asuntos comunitarios

Asesinan a presidente de patronato mientras reparaba un camión en Cofradía

Foto en vida de Gerson David Herrera, de 35 años de edad, conocido en su comunidad como El Venado.

 Foto: Cortesía redes sociales
Cofradía, Cortés.

Un nuevo hecho de violencia cobró la vida de un hombre la tarde de este jueves 8 de enero en el sector de Cofradía, Cortés, cuando fue atacado a balazos mientras reparaba un camión a la orilla de una carretera.

La víctima fue identificada como Gerson David Herrera, de 35 años de edad, conocido en su comunidad como El Venado. El ataque ocurrió en la colonia Gracias a Dios, específicamente en un solar cercano a la carretera CA-4, a pocos metros del puente Manchaguala.

Reconocido bombero muere tras fatal accidente en la carretera CA-13

De acuerdo con información preliminar, Herrera se encontraba reparando un camión cuando sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de forma inmediata.

Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras vecinos del sector alertaban a las autoridades sobre lo ocurrido.

Familiares, amigos y residentes de la zona llegaron consternados al sitio, lamentando la pérdida de Herrera, quien además de ser vecino del sector, se desempeñaba como presidente del patronato de la colonia Gracias a Dios, cargo desde el cual participaba activamente en asuntos comunitarios.

Rescatan a tres hombres secuestrados en Cedros, Francisco Morazán

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y comenzar con las diligencias investigativas correspondientes.

Hasta el momento, no se ha establecido el móvil del crimen ni se reportan personas capturadas en relación con el hecho, mientras las autoridades continúan recabando información para dar con los responsables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias