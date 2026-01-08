Asesinan a presidente de patronato mientras reparaba un camión en Cofradía

Cofradía, Cortés.

Un nuevo hecho de violencia cobró la vida de un hombre la tarde de este jueves 8 de enero en el sector de Cofradía, Cortés, cuando fue atacado a balazos mientras reparaba un camión a la orilla de una carretera. La víctima fue identificada como Gerson David Herrera, de 35 años de edad, conocido en su comunidad como El Venado. El ataque ocurrió en la colonia Gracias a Dios, específicamente en un solar cercano a la carretera CA-4, a pocos metros del puente Manchaguala.

De acuerdo con información preliminar, Herrera se encontraba reparando un camión cuando sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de forma inmediata. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras vecinos del sector alertaban a las autoridades sobre lo ocurrido. Familiares, amigos y residentes de la zona llegaron consternados al sitio, lamentando la pérdida de Herrera, quien además de ser vecino del sector, se desempeñaba como presidente del patronato de la colonia Gracias a Dios, cargo desde el cual participaba activamente en asuntos comunitarios.