Rescatan a tres hombres secuestrados en Cedros, Francisco Morazán

Tres trabajadores de una empresa distribuidora de gas fueron liberados sanos y salvos en las últimas horas, luego de una operación policial que permitió frustrar un presunto secuestro virtual en el municipio de Cedros, Francisco Morazán.
Las autoridades informaron que las víctimas son tres hombres de 24, 34 y 49 años de edad, todos originarios y residentes de Tegucigalpa, quienes habían sido retenidos bajo engaños mientras delincuentes exigían dinero a la empresa para supuestamente dejarlos en libertad.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el caso se originó el martes 6 de enero de 2026, cuando el gerente de la empresa de gas denunció ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Talanga que había recibido un pedido de cilindros valorado en 60,000 lempiras, los cuales fueron enviados al lugar acordado para su entrega.
Minutos después, el empresario comenzó a recibir llamadas de un número extranjero, en las que desconocidos le aseguraban que sus empleados estaban secuestrados y le exigían 200,000 lempiras a cambio de no hacerles daño.
Ante la amenaza, el gerente decidió no realizar ningún pago y acudió de inmediato a las autoridades, lo que permitió activar los protocolos de investigación y montar un operativo que culminó con el rescate de los trabajadores sin que resultaran lesionados.
La acción fue ejecutada por la DPI, a través de equipos asignados a la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal #8 (UMIC-8) de Talanga, en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), en un sector montañoso conocido como Nueva Esperanza, donde los trabajadores fueron ubicados y rescatados.
La DPI reiteró su llamado a la población a denunciar de forma inmediata cualquier intento de extorsión o secuestro virtual, ya que una reacción oportuna permite evitar pérdidas económicas y poner a salvo a las víctimas.