Hallan muerta a jovencita de 18 años en Puerto Cortés

La noche de este martes fue hallado el cuerpo sin vida de una joven de 18 años en una calle que conduce a la comunidad de El Naranjal, en el municipio de Puerto Cortés, hecho que generó conmoción entre pobladores de la zona.
La víctima fue identificada como Gladis Yaqueline López. Hasta el lugar llegaron familiares y vecinos, quienes lamentaron lo ocurrido y describieron a la joven como una persona "tranquila y de buena conducta".
Elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena mientras se realizaban las primeras diligencias, a fin de resguardar el área y recabar información que permita esclarecer el crimen.
Posteriormente, personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo a la morgue para la respectiva autopsia, con el objetivo de determinar las causas exactas de la muerte.
El comisario Reyes informó que se desarrollarán todas las investigaciones necesarias para identificar y capturar a los responsables, reiterando el compromiso de las autoridades de dar respuesta a este hecho violento que enluta a una familia de Puerto Cortés.