Hallan muerta a jovencita de 18 años en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.

La noche de este martes fue hallado el cuerpo sin vida de una joven de 18 años en una calle que conduce a la comunidad de El Naranjal, en el municipio de Puerto Cortés, hecho que generó conmoción entre pobladores de la zona.

La víctima fue identificada como Gladis Yaqueline López. Hasta el lugar llegaron familiares y vecinos, quienes lamentaron lo ocurrido y describieron a la joven como una persona "tranquila y de buena conducta".