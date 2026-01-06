Identifican a ayudante de bus asesinado en barrio Barandillas de SPS

San Pedro Sula, Honduras.

Un ayudante de bus fue asesinado este martes tras un ataque armado ocurrido en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula, un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia que afecta al sector transporte de la ciudad.

La víctima, identificada como Henry Orlando Hernández, fue auxiliada y trasladada de inmediato a una clínica privada; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.