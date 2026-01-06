Identifican a ayudante de bus asesinado en barrio Barandillas de SPS

Un ayudante de bus fue asesinado este martes tras un ataque armado ocurrido en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula, un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia que afecta al sector transporte de la ciudad.
La víctima, identificada como Henry Orlando Hernández, fue auxiliada y trasladada de inmediato a una clínica privada; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
De acuerdo con información preliminar, sujetos armados abordaron el bus mientras realizaba su recorrido y, en circunstancias aún bajo investigación, se produjo un intercambio de disparos que dejó gravemente herido al conductor de la unidad.
Testigos indicaron que el ataque estaría relacionado con un intento de asalto en la unidad de transporte, la cual ya no se encontraba en el lugar al momento de la llegada de las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar del ataque para acordonar la zona, recabar evidencias e iniciar las investigaciones orientadas a identificar y capturar a los responsables del crimen.