Una persona herida deja tiroteo en barrio Barandillas de San Pedro Sula

San Pedro Sula
Una persona resultó herida tras un tiroteo registrado este martes en el barrio Barandillas de San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras.
El herido fue trasladado a un centro asistencial; hasta el momento se desconoce su identidad.
Informes preliminares indican que el hecho estaría relacionado con un asalto a una unidad de transporte, la cual ya no se encontraba en el lugar al momento de la llegada de las autoridades.
Agentes policiales realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.