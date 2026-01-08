Reconocido bombero muere tras fatal accidente en la carretera CA-13

Geovany Gallardo, destacado miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, murió la noche del 7 de enero tras un fatal accidente en su motocicleta en el municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida.
Según información preliminar, el bombero perdió la vida tras ser impactado por otro conductor en la carretera CA-13. Sin embargo, aún no se conocen los detalles exactos del accidente.
Ante la urgencia de la situación, sus propios compañeros y equipos de emergencia activaron un protocolo de traslado inmediato, pero la gravedad de sus heridas le provocó la muerte, pese a los intentos de los paramédicos.
Geovany Gallardo era originario de Las Palmas, sector de Arizona, Atlántida. Era padre y esposo; su muerte causó consternación entre familiares, amigos y personas cercanas.
Gallardo estaba asignado a la estación de bomberos de Tela, donde desarrolló su labor con entrega y compromiso.
Este jueves se realiza el velatorio de Gallardo. Sus compañeros no solo despiden a un bombero, sino a un amigo, a un hermano de turno, a alguien que supo ganarse el respeto y el cariño de la comunidad.
“Te fuiste, Gallo. Él era un buen ser humano, se dedicaba a salvar vidas”, expresó una conocida del bombero en sus redes sociales.
"No era extraño verlo responder a una emergencia con la misma disposición con la que extendía una mano", comentó otro amigo en Facebook.
Las autoridades policiales aún no han revelado las causas exactas del accidente. Se espera que el caso se aclare en las próximas horas.
"Siempre te recordaré con tu frase: ‘Ordene mi sargento Guzmán, ahí está el café hecho mi sargento‘", afirmó Gersón Guzmán, excompañero y amigo de Geovany.