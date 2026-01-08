  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Reconocido bombero muere tras fatal accidente en la carretera CA-13

“Te fuiste, Gallo”. Geovany Gallardo era un popular bombero, dedicado al servicio y al apoyo comunitario. Familiares y amigos hoy lloran su muerte.

Reconocido bombero muere tras fatal accidente en la carretera CA-13
1 de 10

Geovany Gallardo, destacado miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, murió la noche del 7 de enero tras un fatal accidente en su motocicleta en el municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida.

 Foto: redes sociales
Reconocido bombero muere tras fatal accidente en la carretera CA-13
2 de 10

Según información preliminar, el bombero perdió la vida tras ser impactado por otro conductor en la carretera CA-13. Sin embargo, aún no se conocen los detalles exactos del accidente.
Reconocido bombero muere tras fatal accidente en la carretera CA-13
3 de 10

Ante la urgencia de la situación, sus propios compañeros y equipos de emergencia activaron un protocolo de traslado inmediato, pero la gravedad de sus heridas le provocó la muerte, pese a los intentos de los paramédicos.
Reconocido bombero muere tras fatal accidente en la carretera CA-13
4 de 10

Geovany Gallardo era originario de Las Palmas, sector de Arizona, Atlántida. Era padre y esposo; su muerte causó consternación entre familiares, amigos y personas cercanas.
Reconocido bombero muere tras fatal accidente en la carretera CA-13
5 de 10

Gallardo estaba asignado a la estación de bomberos de Tela, donde desarrolló su labor con entrega y compromiso.
Reconocido bombero muere tras fatal accidente en la carretera CA-13
6 de 10

Este jueves se realiza el velatorio de Gallardo. Sus compañeros no solo despiden a un bombero, sino a un amigo, a un hermano de turno, a alguien que supo ganarse el respeto y el cariño de la comunidad.
Reconocido bombero muere tras fatal accidente en la carretera CA-13
7 de 10

“Te fuiste, Gallo. Él era un buen ser humano, se dedicaba a salvar vidas”, expresó una conocida del bombero en sus redes sociales.
Reconocido bombero muere tras fatal accidente en la carretera CA-13
8 de 10

"No era extraño verlo responder a una emergencia con la misma disposición con la que extendía una mano", comentó otro amigo en Facebook.
Reconocido bombero muere tras fatal accidente en la carretera CA-13
9 de 10

Las autoridades policiales aún no han revelado las causas exactas del accidente. Se espera que el caso se aclare en las próximas horas.
Reconocido bombero muere tras fatal accidente en la carretera CA-13
10 de 10

"Siempre te recordaré con tu frase: ‘Ordene mi sargento Guzmán, ahí está el café hecho mi sargento‘", afirmó Gersón Guzmán, excompañero y amigo de Geovany.
Cargar más fotos