Tragedia en Guanaja: incendio destruye al menos seis viviendas

Un incendio registrado durante la noche del sábado en la comunidad de East End, en el municipio de Guanaja, dejó al menos seis viviendas completamente destruidas y varias familias afectadas, informaron este domingo autoridades locales.
De acuerdo con reportes preliminares, el fuego se propagó rápidamente debido a la cercanía entre las casas, lo que dificultó las labores para controlar las llamas y evitó que el siniestro fuera sofocado en sus primeras etapas.
A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales, aunque varias familias perdieron todas sus pertenencias.
Vecinos de la zona, junto a miembros de los cuerpos de socorro y autoridades municipales, trabajaron de forma coordinada durante varias horas para impedir que el fuego se extendiera a otras estructuras cercanas y causara mayores daños.
Por el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del siniestro y evaluar los daños materiales, así como las necesidades urgentes de las familias damnificadas.