Tragedia en Guanaja: incendio destruye al menos seis viviendas

Guanaja

Un incendio registrado durante la noche del sábado en la comunidad de East End, en el municipio de Guanaja, dejó al menos seis viviendas completamente destruidas y varias familias afectadas, informaron este domingo autoridades locales.

De acuerdo con reportes preliminares, el fuego se propagó rápidamente debido a la cercanía entre las casas, lo que dificultó las labores para controlar las llamas y evitó que el siniestro fuera sofocado en sus primeras etapas.

A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales, aunque varias familias perdieron todas sus pertenencias.