Así se originó el incendio que devastó el mercado Medina, según Bomberos
La manipulación de una batería en un puesto de venta de pólvora fuera del mercado Medina-Concepción sería lo que originó el incendio.
Redacción La Prensa
Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 17:01
Redacción La Prensa
