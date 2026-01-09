Cadena perpetua para miembros de “Los Tercereños” por asesinato y extorsión a comerciante

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), de la Regional del Norte, logró este viernes una condena histórica de reclusión a perpetuidad contra dos integrantes de la estructura criminal conocida como “Los Tercereños”, responsables del asesinato de una comerciante que se negó a continuar pagando extorsión.
El Tribunal de Sentencia impuso la pena máxima contra Jeffry Francisco Vásquez Muñoz y Wilmer Ariel Velásquez Fúnez, tras declararlos culpables del delito de extorsión agravada. Además de la prisión de por vida, ambos deberán pagar una multa de 2.5 millones de lempiras.
A la sentencia se suman 20 años adicionales de cárcel por el delito de asesinato y ocho años más por robo con violencia, penas relacionadas con el crimen cometido contra Elsy Saraí Escobar, una joven comerciante asesinada el 27 de abril de 2024.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima era propietaria de un negocio modesto y, durante un tiempo, cumplió con el pago del llamado “impuesto de guerra” para poder operar. Sin embargo, cuando los ahora condenados le exigieron un incremento en la cuota de extorsión, la mujer se negó al no contar con los recursos económicos para seguir pagando.
Ante la negativa, Vásquez Muñoz y Velásquez Fúnez se trasladaron hasta la vivienda de la comerciante, donde la asesinaron y la despojaron de sus pertenencias, según se acreditó durante el juicio oral y público.
La FEDCV presentó un conjunto sólido de pruebas que permitió al tribunal establecer la responsabilidad penal de ambos acusados, logrando así una de las sanciones más severas contempladas en la legislación hondureña.
Desde el Ministerio Público, la sentencia fue calificada como un golpe contundente contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, y un mensaje claro de que los crímenes contra ciudadanos trabajadores no quedarán en la impunidad.