Cadena perpetua para miembros de “Los Tercereños” por asesinato y extorsión a comerciante

San Pedro Sula, Cortés.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), de la Regional del Norte, logró este viernes una condena histórica de reclusión a perpetuidad contra dos integrantes de la estructura criminal conocida como “Los Tercereños”, responsables del asesinato de una comerciante que se negó a continuar pagando extorsión.

El Tribunal de Sentencia impuso la pena máxima contra Jeffry Francisco Vásquez Muñoz y Wilmer Ariel Velásquez Fúnez, tras declararlos culpables del delito de extorsión agravada. Además de la prisión de por vida, ambos deberán pagar una multa de 2.5 millones de lempiras.

A la sentencia se suman 20 años adicionales de cárcel por el delito de asesinato y ocho años más por robo con violencia, penas relacionadas con el crimen cometido contra Elsy Saraí Escobar, una joven comerciante asesinada el 27 de abril de 2024.