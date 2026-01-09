  1. Inicio
Apasionado por la música: Así era ingeniero fallecido en el segundo anillo de SPS

Además de su vida profesional, José Rodolfo era conocido por su faceta artística, ya que fue miembro de la banda musical Kung Fu Panda, un espacio donde forjó amistades y vivió experiencias que hoy son recordadas con nostalgia

Apasionado por la música: Así era ingeniero fallecido en el segundo anillo de SPS
La noche del jueves quedó marcada por la tragedia en el segundo anillo de San Pedro Sula, donde José Rodolfo Borjas Cárcamo, de 43 años, perdió la vida en un fatal accidente de tránsito que conmocionó a familiares, amigos y compañeros de trabajo. Así lo recuerdan sus seres queridos.

 Foto: Cortesía redes sociales
Apasionado por la música: Así era ingeniero fallecido en el segundo anillo de SPS
De acuerdo con la información, José Rodolfo regresaba de su jornada laboral en una maquila ubicada en Choloma, Cortés, donde se desempeñaba como ingeniero, cuando sucedió el lamentable hecho.

 Foto: Cortesía redes sociales
Apasionado por la música: Así era ingeniero fallecido en el segundo anillo de SPS
José Rodolfo era originario de El Progreso, Yoro, y se conducía en su camioneta cuando ocurrió el percance que involucró a una rastra bajo la cual quedó el vehículo, dejándolo atrapado en un amasijo de hierro.

 Foto: Cortesía redes sociales
Apasionado por la música: Así era ingeniero fallecido en el segundo anillo de SPS
Además de su vida profesional, José Rodolfo era conocido por su faceta artística, ya que fue miembro de la banda musical Kung Fu Panda, un espacio donde forjó amistades y vivió experiencias que hoy son recordadas con nostalgia.

 Foto: Cortesía redes sociales
Apasionado por la música: Así era ingeniero fallecido en el segundo anillo de SPS
Uno de sus compañeros de banda y amigo cercano, Roberto Rivera, expresó su dolor por la pérdida y recordó los momentos compartidos fuera de los escenarios: "También compartimos innumerables momentos fuera del trabajo, especialmente jugando al PlayStation obviamente FIFA. Era casi imposible ganarle; muy pocas veces lo logré, y aun así esos momentos se convirtieron en recuerdos que hoy valoro profundamente".

 Foto: Cortesía redes sociales
Apasionado por la música: Así era ingeniero fallecido en el segundo anillo de SPS
Rivera también destacó la calidad humana de su amigo y el vacío que deja su partida. "Esta pérdida me duele en el corazón, profundamente. Se va una buena persona, un gran compañero y un amigo entrañable".

 Foto: Cortesía redes sociales
Apasionado por la música: Así era ingeniero fallecido en el segundo anillo de SPS
La Iglesia Reunión del Señor también lamentó la pérdida del querido ingeniero.

 Foto: Cortesía redes sociales
Apasionado por la música: Así era ingeniero fallecido en el segundo anillo de SPS
Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde antiguos compañeros de trabajo y conocidos expresaron su pesar. "Dios lo tenga en gloria fue Un buen jefe para mi", escribió uno de los usuarios.

 Foto: Cortesía redes sociales
Apasionado por la música: Así era ingeniero fallecido en el segundo anillo de SPS
Otro mensaje evocó su paso por la música y el compañerismo vivido: "Cómo no recordar a nuestro compañero de labores, miembro de Kung Fu Panda y amigo".

 Foto: Cortesía redes sociales
Apasionado por la música: Así era ingeniero fallecido en el segundo anillo de SPS
Entre los mensajes más sentidos destacó el de un familiar cercano: "Grande mi primo Dios lo recibe porque era un ser humano ejemplar", escribió Raúl Antonio Cárcamo, reflejando el dolor y orgullo por la vida de José Rodolfo Borjas Cárcamo.

 Foto: Cortesía redes sociales
