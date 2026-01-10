A El Pozo envían a cinco presuntos miembros de la pandilla 18

Cinco presuntos integrantes de una estructura criminal permanecerán en detención judicial luego de que un juzgado nacional admitiera las pruebas presentadas por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras su captura en el sector Bosques de Choloma.
Durante la audiencia inicial, fiscales del Ministerio Público sustentaron la acusación con el decomiso de un fusil AK-47, unas 800 dosis de supuesta cocaína, varios teléfonos celulares y una motocicleta, objetos que habrían sido utilizados para actividades ilícitas.
La jueza con jurisdicción nacional determinó que los sospechosos, conocidos con los alias de “Chele”, “Crisp”, “Moreno”, “Taco” y “Carol”, supuestos miembros de la pandilla 18, enfrenten el proceso penal bajo la medida cautelar de detención judicial por los delitos de tenencia ilegal de armas de uso prohibido, tráfico de drogas y asociación para delinquir.
Como parte de la resolución, los imputados fueron trasladados al Centro Penitenciario de Ilama, conocido como "El Pozo", en el departamento de Santa Bárbara, donde permanecerán mientras se desarrolla la etapa de investigación.