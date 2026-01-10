A El Pozo envían a cinco presuntos miembros de la pandilla 18

San Pedro Sula.

Cinco presuntos integrantes de una estructura criminal permanecerán en detención judicial luego de que un juzgado nacional admitiera las pruebas presentadas por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras su captura en el sector Bosques de Choloma.

Durante la audiencia inicial, fiscales del Ministerio Público sustentaron la acusación con el decomiso de un fusil AK-47, unas 800 dosis de supuesta cocaína, varios teléfonos celulares y una motocicleta, objetos que habrían sido utilizados para actividades ilícitas.