Capturan a mujer acusada de planificar el asesinato de su tía en Tegucigalpa

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reportó la captura de una mujer que figuraba entre las más buscadas del país al ser señalada como la presunta autora intelectual del asesinato de su propia tía, ocurrido años atrás en Tegucigalpa. La detenida fue identificada con el alias de La Yolani, de 27 años, quien se encuentra en estado de gestación. Fue arrestada durante un operativo policial en el municipio de Guayape, Olancho, donde se habría mantenido oculta para evadir a la justicia.

Las investigaciones establecen que el crimen ocurrió el 12 de febrero de 2018 en la colonia Altos de Toncontín, cuando varios hombres ingresaron de forma violenta a la vivienda de la víctima con aparentes intenciones de robo. Al ser sorprendidos dentro del inmueble, los agresores atacaron brutalmente a la señora Bernardina Arriola Solórzano con una herramienta pesada, provocándole la muerte. En el mismo hecho, otra persona fue golpeada y dejada gravemente herida, siendo considerada inicialmente como fallecida. Según la DPI, la sospechosa se trasladó posteriormente a Olancho con el fin de evadir su responsabilidad penal, lo que llevó a que fuera incluida en el listado de personas más buscadas a nivel nacional.