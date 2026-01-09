Cae pareja de inspectores acusados de asesinar a su compañera Linda Cáceres en Amarateca

Tegucigalpa, Honduras.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv) logró la captura de dos inspectores de Policía, señalados como presuntos responsables del femicidio agravado de la agente policial Linda Waleska Cáceres Suazo, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en diciembre de 2024 en el Valle de Amarateca. El detenido es Juan Daniel Fonseca Becerra, acusado por los delitos de femicidio agravado y asociación para delinquir, mientras que su esposa, la inspectora María Vicenta Molina Escobar, enfrenta cargos por asesinato y asociación para delinquir, en perjuicio de la misma víctima.

La captura se ejecutó tras la presentación del requerimiento fiscal por parte de la Sección en Muerte de Mujeres de la Fedcv, en coordinación con agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), como parte del avance en el esclarecimiento del crimen.

El hecho

El hallazgo del cuerpo de Linda Cáceres ocurrió el 22 de diciembre de 2024, a la altura de la carretera CA-5, en Támara, Valle de Amarateca, Francisco Morazán. El cadáver presentaba signos de calcinación, al igual que el vehículo en el que se transportaba. De acuerdo con las investigaciones, la madrugada del día del crimen la víctima salió de su vivienda en una colonia de Comayagua alrededor de la 1:00 a. m., conduciendo su vehículo con el objetivo de reunirse con la pareja de inspectores y otras personas.