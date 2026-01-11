Menor muere y otro resulta herido tras accidente de motocicleta en Comayagua

Comayagua, Honduras.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, ambos adolescentes se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando colisionaron con un vehículo. Testigos señalaron que los jóvenes presuntamente realizaban los conocidos “piques” , una práctica ilegal y de alto riesgo que pone en peligro tanto a los conductores como a terceros.

Un menor de edad perdió la vida y otro resultó gravemente herido la noche del lunes tras un accidente de tránsito registrado en el bulevar Roberto Romero Larios , en la ciudad de Comayagua , zona central de Honduras.

Tras el impacto, uno de los menores falleció en el lugar producto de la gravedad de las lesiones. Durante el levantamiento del cuerpo, personal del Ministerio Público informó que la víctima no portaba documentación, por lo que su identidad no pudo ser confirmada de inmediato.

El segundo menor resultó herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho y reiteraron el llamado a la población, especialmente a los jóvenes, a evitar conductas imprudentes en las vías, a fin de prevenir tragedias como esta.