Cae “La Fulbia”, presunta distribuidora de drogas en El Progreso, Yoro

La Policía Nacional capturó a una mujer conocida con el alias de “La Fulbia”, señalada como presunta distribuidora independiente de drogas, durante un operativo ejecutado en la aldea Urraco Pueblo, sector noroeste del municipio de El Progreso, departamento de Yoro.
La detención fue realizada por agentes asignados al Distrito Policial #3 de la Unidad Metropolitana de Prevención #11 (UMEP-11), como parte de las acciones del Plan Solución Contra el Crimen Fase III, orientado a combatir el microtráfico de drogas y otras actividades ilícitas en la zona.
De acuerdo con el informe policial, la sospechosa es una mujer de 24 años de edad, originaria y residente del mismo sector donde fue arrestada. A la ahora detenida se le supone responsable del delito de tráfico de drogas, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.
Durante el registro personal, las autoridades le decomisaron 31 envoltorios plásticos transparentes que contenían en su interior polvo blanco, supuesta cocaína, conocidos como “puntas”, los cuales se presume estaban listos para su distribución y venta.
La Policía Nacional informó además que se han abierto líneas de investigación para determinar si la detenida mantiene vínculos con estructuras criminales dedicadas al microtráfico de sustancias ilícitas que operan en el sector.
Para continuar con el proceso legal correspondiente, la mujer fue puesta a disposición del Fiscal de Turno del Ministerio Público, junto con las evidencias decomisadas, para que se le interponga el respectivo requerimiento fiscal ante un tribunal de justicia con competencia en El Progreso, Yoro, donde deberá responder por los cargos que se le imputan.