Cae “La Fulbia”, presunta distribuidora de drogas en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro.

La Policía Nacional capturó a una mujer conocida con el alias de “La Fulbia”, señalada como presunta distribuidora independiente de drogas, durante un operativo ejecutado en la aldea Urraco Pueblo, sector noroeste del municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

La detención fue realizada por agentes asignados al Distrito Policial #3 de la Unidad Metropolitana de Prevención #11 (UMEP-11), como parte de las acciones del Plan Solución Contra el Crimen Fase III, orientado a combatir el microtráfico de drogas y otras actividades ilícitas en la zona.

De acuerdo con el informe policial, la sospechosa es una mujer de 24 años de edad, originaria y residente del mismo sector donde fue arrestada. A la ahora detenida se le supone responsable del delito de tráfico de drogas, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.