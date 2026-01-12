Los apresan por golpear y robarle el arma a un policía en Santa Bárbara

Luego de un fuerte despliegue policial, se logró la detención de tres personas, entre ellas una mujer, en el municipio de Chinda, Santa Bárbara.
A los sospechosos se les supone responsables de los delitos de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, atentado, robo con violencia, daños, porte ilegal de arma de fuego y tenencia de indumentaria policial.
De acuerdo con informes preliminares, en un operativo realizado la madrugada del domingo en dicho lugar, dos agentes policiales atendieron el reporte de un escándalo público en un negocio donde se venden bebidas alcohólicas.
En el establecimiento había tres individuos armados, quienes lograron someter a los policías y quitarle el arma de reglamento a uno de ellos, a quien posteriormente golpearon salvajemente.
El policía herido, cuyo nombre no fue revelado, fue trasladado inicialmente a un centro hospitalario local y luego remitido al IHSS de San Pedro Sula.
La Policía Nacional desplegó un fuerte operativo en la zona, el cual dio como resultado la detención de estas personas, quienes serán puestas a la orden de las autoridades competentes por suponerlos involucrados en el ataque contra el agente.