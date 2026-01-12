Capturan a hombre por matar a menor en Talanga, Francisco Morazán

Talanga, Francisco Morazán.

Las autoridades policiales informaron sobre la captura de un hombre de 28 años, señalado como el principal sospechoso del homicidio de una menor de 17 años, registrado recientemente en la aldea Río Dulce, en el municipio de Talanga, Francisco Morazán.

La adolescente fue víctima de un ataque armado que le provocó heridas de gravedad. Aunque fue trasladada con urgencia a un centro asistencial, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

Tras el hecho violento, agentes policiales activaron un dispositivo de búsqueda en distintos puntos del sector. Como resultado de estas acciones, el presunto responsable fue ubicado y detenido en la colonia Evelio Cruz, cuando supuestamente intentaba abandonar la zona para evadir a las autoridades.