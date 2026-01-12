Una persona herida deja fuerte accidente de motocicleta en El Progreso

Un accidente de tránsito registrado en la aldea La Guacamaya, ubicada en el sector sur del municipio de El Progreso, Yoro, dejó como resultado una persona herida, luego de la colisión entre una motocicleta y un vehículo.
De acuerdo con la información preliminar, el herido fue identificado únicamente con el nombre de Carlos. Tras el impacto, equipos de emergencia acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un centro asistencial, donde recibe atención médica.
Autoridades competentes se hicieron presentes en la escena para realizar las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias que provocaron el percance vial.
Ante este hecho, se hace un llamado a los conductores a circular con mayor precaución por la zona, a fin de evitar accidentes y garantizar la seguridad de quienes transitan por este sector.