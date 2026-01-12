Una persona herida deja fuerte accidente de motocicleta en El Progreso

El Progreso, Yoro.

Un accidente de tránsito registrado en la aldea La Guacamaya, ubicada en el sector sur del municipio de El Progreso, Yoro, dejó como resultado una persona herida, luego de la colisión entre una motocicleta y un vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, el herido fue identificado únicamente con el nombre de Carlos. Tras el impacto, equipos de emergencia acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un centro asistencial, donde recibe atención médica.