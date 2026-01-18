Familia queda en la calle tras incendiarse su vivienda en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Afortunadamente, la prioridad fueron sus tres hijos pequeños, quienes lograron ser rescatados ilesos.

Una verdadera tragedia vivieron este domingo Selvin Enamorado y Zoila Ramírez, una pareja residente en la colonia Humedales, de La Ceiba, norte de Honduras, quienes vieron cómo las llamas consumieron su hogar en cuestión de minutos.​

"Solo pudimos sacar a los tres niños, lo perdimos todo", relató Selvin a diario LA PRENSA.

Por su parte, Zoila recibió la noticia mientras se dirigía a su empleo en un hotel de la ciudad. "Iba para mi trabajo cuando me avisaron que mi casa se estaba quemando, ahí mismo di la vuelta y ya miré mi casa quemada".

El ​Cuerpo de Bomberos se hizo presente al lugar, pero lamentablemente el fuego ya había arrasado con la vivienda. Los informes preliminares apuntan a que un cortocircuito pudo ser la causa del siniestro.​

Si usted desea colaborar con esta familia que hoy quedó solo con lo que llevaba puesto, puede contactarse al número: 3295-9019 para brindarles apoyo.