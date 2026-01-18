Las detienen intentando meter droga a cárcel de Támara

Tegucigalpa, Honduras.

Dos mujeres que se disponían a realizar el proceso de visita fueron detenidas cuando intentaban introducir supuesta marihuana al Centro Penitenciario Nacional de Támara.

Este hallazgo se derivó de un trabajo conjunto entre la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios y la Policía Militar.

La detención se llevó a cabo durante los controles de seguridad establecidospara el ingreso a los centros penitenciarios, los cuales son ejecutados de manera coordinada por ambas instituciones.

Según información preliminar, las mujeres intentaban evadir los protocolos de revisión ocultando la droga entre sus pertenencias, con el objetivo de entregarla a personas privadas de libertad que visitarían; sin embargo, la hierba seca, supuesta marihuana, fue detectada oportunamente por el personal de las autoridades, con el apoyo de los militares, lo que permitió su inmediata detención.

Las autoridades confirmaron que la evidencia decomisada y las dos féminas, de 19 y 24 años de edad, fueron remitidas a la unidad receptora de detenidos de la Policía Militar para posteriormente ser puestas a disposición de los entes correspondientes y continuar con el proceso legal.