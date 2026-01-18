Matan a golpes a guardia de seguridad y le roban su escopeta en Choluteca

Un hombre de la tercera edad que se desempeñaba como guardia de seguridad fue asesinado de manera violenta la madrugada de este domingo en la ciudad de Choluteca, en un hecho que ha generado conmoción entre la comunidad local.
La víctima fue identificada como Víctor, originario del municipio de El Corpus, quien laboraba como guardia de seguridad en un reconocido restaurante de la zona. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, el hombre fue atacado brutalmente a golpes con un palo por un sujeto que, tras agredirlo, le sustrajo su escopeta.
Tras el ataque, la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Escuela, donde lamentablemente falleció a causa de las heridas recibidas.
Las autoridades locales se encuentran investigando el crimen, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y buscando al responsable, mientras familiares y vecinos lamentan la pérdida de un adulto mayor que era apreciado en la comunidad y en su lugar de trabajo.
Este hecho vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad del personal de seguridad y la creciente preocupación por la violencia en la región.