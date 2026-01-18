Matan a golpes a guardia de seguridad y le roban su escopeta en Choluteca

Choluteca, Honduras.

Un hombre de la tercera edad que se desempeñaba como guardia de seguridad fue asesinado de manera violenta la madrugada de este domingo en la ciudad de Choluteca, en un hecho que ha generado conmoción entre la comunidad local.

La víctima fue identificada como Víctor, originario del municipio de El Corpus, quien laboraba como guardia de seguridad en un reconocido restaurante de la zona. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, el hombre fue atacado brutalmente a golpes con un palo por un sujeto que, tras agredirlo, le sustrajo su escopeta.