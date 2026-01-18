Matan a machetazos a mujer en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro.

Una mujer fue asesinada de forma violenta a machetazos en las cercanías del cementerio de Agua Blanca Norte, en el municipio de El Progreso, Yoro, en un hecho que ha causado consternación entre los habitantes del sector.

La víctima fue identificada como Silvia Padilla, residente de la colonia Núñez, quien, según información preliminar, fue atacada con un arma blanca por personas hasta ahora desconocidas. Su cuerpo fue hallado sin signos vitales en un área cercana al camposanto, presentando múltiples heridas provocadas con machete.