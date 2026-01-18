  1. Inicio
Matan a machetazos a mujer en El Progreso, Yoro

La víctima, identificada como Silvia Padilla, fue hallada sin vida con múltiples heridas de arma blanca; la Policía investiga el crimen.

Foto en vida de Silvia Padilla.
El Progreso, Yoro.

Una mujer fue asesinada de forma violenta a machetazos en las cercanías del cementerio de Agua Blanca Norte, en el municipio de El Progreso, Yoro, en un hecho que ha causado consternación entre los habitantes del sector.

La víctima fue identificada como Silvia Padilla, residente de la colonia Núñez, quien, según información preliminar, fue atacada con un arma blanca por personas hasta ahora desconocidas. Su cuerpo fue hallado sin signos vitales en un área cercana al camposanto, presentando múltiples heridas provocadas con machete.

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena y realizar las primeras diligencias investigativas, a fin de esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el móvil del asesinato.

El cuerpo de la fémina fue reconocido por familiares, mientras que las autoridades no descartan ninguna hipótesis y mantienen abierta la investigación para dar con el o los responsables de este hecho violento que enluta a una familia y vuelve a encender las alarmas por la violencia contra la mujer en la zona norte del país.

