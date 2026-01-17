Motociclista muere en accidente en el bulevar FFAA de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista y dejó otra persona herida este sábado 17 de enero en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa. El hecho se registró a la altura de la colonia 21 de Febrero, en el Distrito Central, donde la motocicleta en la que se desplazaban las dos personas colisionó contra un vehículo pesado, de acuerdo con informes preliminares.

A causa del impacto, el conductor de la motocicleta murió de manera inmediata en el lugar del accidente, sin poder ser atendido en algún centro hospitalario. Las autoridades no han logrado identificar al fallecido, ya que no portaba documentos personales. El acompañante resultó con heridas de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela Universitario, donde permanece bajo atención médica.