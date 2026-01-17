Identifican a taxista ultimado mientras realizaba una carrera en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Un joven que se ganaba la vida como taxista VIP fue asesinado la madrugada de este sábado en una calle solitaria de San Pedro Sula mientras "iba a hacer una carrera". La víctima fue identificada como Willian Alexis Martínez Acosta, de 32 años de edad. Su muerte fue confirmada luego de que personal de Medicina Forense realizara el levantamiento del cadáver en horas de la madrugada, alrededor de las 3:00 am, en la colonia Calpules, sector de la salida al este de la ciudad.

Según la información recabada por las autoridades, el hombre presentaba múltiples heridas provocadas por arma de fuego, lo que indica que fue atacado de manera directa. Hasta el momento, no se ha revelado el móvil del crimen ni se reportan personas detenidas por el hecho. Las primeras investigaciones apuntan a que Martínez Acosta se encontraba trabajando cuando fue interceptado por desconocidos, quienes lo habrían obligado a bajar del vehículo antes de quitarle la vida. El automóvil que conducía no fue encontrado en el lugar, por lo que se presume que fue robado tras el ataque. Durante el procedimiento forense, ningún familiar acudió a la escena; sin embargo, horas después, los parientes de la víctima se presentaron en la morgue sampedrana para reclamar sus restos.