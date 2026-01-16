Ultiman a mujer dentro de apartamento en Ocotepeque; su pareja es sospechosa

Ocotepeque, Honduras.

Una joven perdió la vida la noche del jueves en circunstancias aún bajo investigación, luego de ser atacada a disparos dentro de un apartamento en el municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque. La víctima fue identificada como Ashlin Yamileth Murcia Martínez,de entre 19 y 20 años de edad, originaria de El Progreso, Yoro, quien residía en unos apartamentos ubicados en el barrio El Calvario, donde ocurrió el hecho.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, la joven fue atacada con arma de fuego dentro de su hogar. Aún con vida, fue auxiliada y trasladada de emergencia al hospital de San Marcos, en Ocotepeque. Pese a los esfuerzos del personal médico, Murcia Martínez falleció horas después debido a la gravedad de las heridas ocasionadas durante el ataque. Vecinos del sector señalaron que la joven atravesaba una situación complicada con su pareja sentimental, quien, aseguraron, "le pegaba". Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional realizaron un operativo que permitió capturar al presunto responsable, cuya identidad no ha sido divulgada por las autoridades mientras avanzan las investigaciones correspondientes.