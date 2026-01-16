Muere conductor de rapidito en bulevar del Este de San Pedro Sula

San Pedro Sula.
Un conductor del transporte público murió en un accidente este viernes en San Pedro Sula.
La víctima, identificado como Omar, era el conductor de una unidad Toyota Hiace de la ruta Felipe Zelaya al centro de San Pedro Sula.
El accidente ocurrió a las 5:00 de la mañana en la intersección bajo el puente a desnivel en el bulevar del este.
Los primeros informes detallan que el conductor se estrelló contra la barda de concreto y perdió la vida. Aunque intentaron auxiliarlo, ya había muerto. Sus parientes llegaron al lugar y lamentaron su deceso.