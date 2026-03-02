Feria de empleo ofrecerá 1,600 plazas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Unas 1,600 plazas laborales ofrecerá la feria de empleo organizada por la Mesa Técnica de Empleabilidad, que busca facilitar el acceso a oportunidades de empleo formal para la población de San Pedro Sula.

La iniciativa tiene como objetivo concentrar en un mismo espacio a empresas y personas interesadas en integrarse al mercado laboral, agilizando procesos de entrevista y selección.

El evento se llevará a cabo el viernes 6 de marzo en el salón Julián Arriaga de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), y contará con la participación de más de 80 empresas de sectores como el comercial, logístico, académico, farmacéutico, ferretero, belleza, alimentación, seguridad y agroindustrial, entre otros.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a vacantes en áreas como administración, finanzas, mercadeo, ventas, arquitectura, atención al cliente, mecánica automotriz, farmacia, servicios computacionales, corte y confección, logística, electricidad, refrigeración, gastronomía, estilismo y seguridad, entre otras.

El evento permitirá la interacción directa de miles de aspirantes con los equipos de reclutamiento, facilitando la realización de entrevistas y la generación de vínculos laborales inmediatos.