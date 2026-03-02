Feria de empleo ofrecerá 1,600 plazas en San Pedro Sula

Unas 1,600 plazas laborales ofrecerá la feria de empleo organizada por la Mesa Técnica de Empleabilidad, que busca facilitar el acceso a oportunidades de empleo formal para la población de San Pedro Sula.
La iniciativa tiene como objetivo concentrar en un mismo espacio a empresas y personas interesadas en integrarse al mercado laboral, agilizando procesos de entrevista y selección.
El evento se llevará a cabo el viernes 6 de marzo en el salón Julián Arriaga de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), y contará con la participación de más de 80 empresas de sectores como el comercial, logístico, académico, farmacéutico, ferretero, belleza, alimentación, seguridad y agroindustrial, entre otros.
Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a vacantes en áreas como administración, finanzas, mercadeo, ventas, arquitectura, atención al cliente, mecánica automotriz, farmacia, servicios computacionales, corte y confección, logística, electricidad, refrigeración, gastronomía, estilismo y seguridad, entre otras.
El evento permitirá la interacción directa de miles de aspirantes con los equipos de reclutamiento, facilitando la realización de entrevistas y la generación de vínculos laborales inmediatos.
Para participar en esta feria de empleo, los aplicantes solo deben presentarse a las instalaciones de UTH en horario de 8:00 am a 3:00 pm, con su hoja de vida actualizada.
Claudia Díaz, directora ejecutiva de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), destacó que “la articulación entre empresa privada, instituciones y organizaciones sociales dinamiza la economía local y promueve el desarrollo sostenible del país”.
Díaz explicó que luego del evento, la mesa técnica dará seguimiento a los participantes y empresas involucradas, consolidando una base de datos con información sobre contrataciones realizadas y perfiles considerados para futuras oportunidades y procesos de formación.
Mientras que Jhoisy Pérez, directora de Programas en Fundahrse, destacó la importancia de crear empleos inclusivos y en condiciones adecuadas, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias.
Cabe destacar que la feria es organizada por la Municipalidad de San Pedro Sula, en colaboración con el Centro de Desarrollo Empresarial Valle de Sula (CDMipyme), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), la Asociación Hondureña de Maquiladores, UTH, Acnur, Children International, Visión Mundial y organizaciones aliadas.