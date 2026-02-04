Más de 2,500 plazas ofrecerán en feria de empleo

Más de 2,500 plazas laborales serán ofertadas durante la feria de oportunidades organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), de acuerdo con registros preliminares de las empresas participantes.
La actividad reunirá a unas 166 empresas que en su mayoría ofrecerán contrataciones permanentes, una tendencia que refleja el interés del sector privado por fortalecer sus planillas y apostar por relaciones laborales estables y de largo plazo, frente a una proporción mínima de vacantes temporales.
La oferta laboral se concentra principalmente en el sector comercio, que agrupa el 45% de las plazas disponibles. Le sigue el sector de servicios, con el 41%, manteniéndose ambos como los principales generadores de empleo en la zona norte de Honduras.
Otros sectores con presencia en la feria son la manufactura, que concentra el 6% de las vacantes, y hotelería y turismo, con el 5%. Aunque en menor cantidad, estas áreas continúan demandando personal operativo y técnico.
La institución informó que hasta la fecha ya se han registrado unos 3,339 postulantes, lo que anticipa un proceso de selección con alta demanda y competencia.
También indicó que del total de personas registradas, 2,008 son hombres y 1,331 mujeres, lo que refleja una mayor participación masculina, aunque la presencia femenina se mantiene significativa.
En cuanto al rango de edad, la mayor concentración de postulantes se encuentra en el rango de 21 a 30 años, seguido por el grupo de 31 a 40 años, confirmando que la demanda laboral está encabezada por población joven.
Mientras que en nivel académico predomina el grupo de personas con estudios universitarios incompletos, en segundo lugar se ubican quienes cuentan con educación secundaria completa, un indicador de las dificultades de inserción laboral para quienes aún no concluyen su formación profesional.
Las vacantes registradas muestran una mayor demanda en áreas vinculadas a ventas y comercialización, así como en operación y logística. Entre los puestos más frecuentes figuran los de vendedores, asesores de ventas, auxiliares de bodega y motoristas.
También se incluyen oportunidades para perfiles técnicos y profesionales, como técnicos de campo, oficiales de seguridad, ingenieros de proyectos, asistentes contables y personal de soporte técnico.
La CCIC informó que la mayor parte de las plazas proviene de empresas de gran tamaño. Un total de 67 compañías con más de 150 colaboradores concentran la oferta, seguidas por empresas medianas, pequeñas y microempresas.
La feria de empleo se llevará a cabo en Expocentro este jueves 5 de febrero de 7:00 am a 4:00 pm. Las personas interesadas en participar deben llenar este formulario para inscribirse y llevar su curriculum actualizado.