Más de 2,500 plazas ofrecerán en feria de empleo

San Pedro Sula, Honduras.

Más de 2,500 plazas laborales serán ofertadas durante la feria de oportunidades organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), de acuerdo con registros preliminares de las empresas participantes.

La actividad reunirá a unas 166 empresas que en su mayoría ofrecerán contrataciones permanentes, una tendencia que refleja el interés del sector privado por fortalecer sus planillas y apostar por relaciones laborales estables y de largo plazo, frente a una proporción mínima de vacantes temporales.

La oferta laboral se concentra principalmente en el sector comercio, que agrupa el 45% de las plazas disponibles. Le sigue el sector de servicios, con el 41%, manteniéndose ambos como los principales generadores de empleo en la zona norte de Honduras.

Otros sectores con presencia en la feria son la manufactura, que concentra el 6% de las vacantes, y hotelería y turismo, con el 5%. Aunque en menor cantidad, estas áreas continúan demandando personal operativo y técnico.