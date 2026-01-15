Hallan sin vida a transportista salvadoreño en carretera del sur de Honduras

Choluteca, Honduras.

La víctima fue identificada como Pedro Cazún , de 45 años, quien se dedicaba al transporte internacional de carga pesada. Según los primeros reportes, el hombre se desplazaba desde El Salvador hacia Nicaragua.

Un transportista salvadoreño fue hallado sin vida la mañana de este jueves dentro de la cabina del camión que conducía, el cual permanecía estacionado a la orilla de la carretera que conduce hacia San Marcos de Colón, Choluteca.

De acuerdo con información preliminar, el transportista habría sufrido un accidente producto de un despiste el martes 13 de enero; sin embargo, personas que tuvieron contacto con Cazún señalaron que continuó con vida y se le observó caminando por el sector y descansando dentro del vehículo durante el martes y la noche del miércoles.

No obstante, habría manifestado sentirse mal de salud, aunque no presentaba lesiones visibles.

Su jefe , quien viajaba en otro camión, indicó que se le ofreció atención médica en Honduras, propuesta que el conductor rechazó, optando por esperar mientras se resolvía la situación mecánica del automotor.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Posteriormente, al ingresar a la cabina, confirmó que el hombre no presentaba signos vitales y dio aviso inmediato a las autoridades. El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando su acompañante intentó comunicarse con él sin obtener respuesta.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio y notificaron al Ministerio Público, a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y a personal de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento cadavérico.

En el interior del camión se encontraron algunos medicamentos, los cuales fueron asegurados como parte del procedimiento.