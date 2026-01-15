Identifican a joven hallado muerto en un quinel atrás del estadio Olímpico de SPS

San Pedro Sula, Honduras

Como Marlon Danilo García Alemán, de 24 años, fue identificado el joven encontrado sin vida en un quinel ubicado en el sector de Chamelecón, atrás del estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, zona norte de Honduras

De acuerdo con información preliminar, García Alemán residía en las cercanías de Funimac y habría sido raptado la noche del lunes por sujetos desconocidos. Posteriormente, fue llevado hasta el sitio donde fue encontrado sin vida.