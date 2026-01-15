  1. Inicio
Identifican a joven hallado muerto en un quinel atrás del estadio Olímpico de SPS

Según detalles policiales, el joven de 24 años residía en las cercanías de Funimac y habría sido raptado la noche del lunes por sujetos desconocidos.

Fotografía en vida de Marlon Danilo García Alemán, de 24 años de edad.
San Pedro Sula, Honduras

Como Marlon Danilo García Alemán, de 24 años, fue identificado el joven encontrado sin vida en un quinel ubicado en el sector de Chamelecón, atrás del estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, zona norte de Honduras

De acuerdo con información preliminar, García Alemán residía en las cercanías de Funimac y habría sido raptado la noche del lunes por sujetos desconocidos. Posteriormente, fue llevado hasta el sitio donde fue encontrado sin vida.

El joven fue hallado a altas horas de la noche el pasado miércoles 14 de enero, dos días despues de su rapto, con señales de tortura.

El caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades, quienes hasta el momento no han brindado mayores detalles sobre el hecho ni sobre posibles responsables.

