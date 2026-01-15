Revelan escalofriantes detalles de los asesinatos de Walter y Elvis en La Ceiba

Las autoridades investigan los asesinatos de Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, de 23 años, y Elvis Alberto Castellano Pérez, de 19, cuyos cuerpos fueron encontrados en distintos sectores de La Ceiba, Atlántida, aunque con similitudes que han llamado la atención de los investigadores.
Según informes preliminares, ambos jóvenes fueron hallados con múltiples impactos de bala y con las manos atadas, lo que refuerza la hipótesis de que fueron llevados contra su voluntad antes de ser ejecutados.
Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, quien residía en la colonia Las Acacias, fue encontrado sin vida en la colonia Sarmiento, cerca de una poza de agua, en una zona solitaria de la ciudad.
El cuerpo estaba cubierto con una sábana, presentaba alrededor de 20 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y tenía manos y pies atados, además de una soga alrededor del cuello, de acuerdo con el reporte preliminar.
El cadáver quedó tendido en una calle de tierra, a la orilla de la poza, y se presume que fue abandonado desde un vehículo por sujetos desconocidos, quienes huyeron tras dejarlo en el lugar. El crimen habría ocurrido el pasado 13 de enero.
De forma extraoficial, se maneja la hipótesis de que el asesinato podría estar relacionado con posibles enemistades, aunque las autoridades no han confirmado el móvil.
En un hecho separado, Elvis Alberto Castellano Pérez, residente de la colonia Canelas, fue encontrado muerto en el bordo del barrio Bellavista.
Según información proporcionada por las autoridades, el joven presentaba varios impactos de bala, de un calibre aún no determinado, y también fue hallado con las manos atadas.
Un detalle que forma parte de la investigación preliminar es que el cuerpo tenía un número telefónico escrito en la palma de una de sus manos, elemento que está siendo analizado por los equipos de investigación.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido si existe alguna relación directa entre ambos crímenes, aunque confirmaron que continúan las diligencias para determinar el móvil, identificar a los responsables y establecer si los casos están vinculados.