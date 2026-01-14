  1. Inicio
Accidente de tránsito deja una persona fallecida en Copán

El percance que involucró a cinco vehículos dejó una víctima mortal, quien fue identificada como Ermundo López, de 39 años de edad

Fotografía en vida de Ermundo López
Copán, Honduras

Un fatal accidente de tránsito que dejó una persona fallecida se registró en las últimas horas, involucrando a cinco vehículos, entre ellos dos unidades de carga pesada, una motocicleta y dos vehículos tipo livianos en Los Hornos, Veracruz, Copán.

El percance dejó como resultado una víctima mortal, identificada como Ermundo López, de 39 años de edad, quien era oficial de seguridad en San Marcos, Ocotepeque.

Según los primeros datos recabados en el lugar, el camión de carga habría perdido los frenos, lo que habría provocado el accidente.

Escena del accidente.

Escena del accidente.

De acuerdo con información preliminar, en el hecho participaron una cisterna tipo rastra color blanco con placa, un camión de carga color blanco, un pick-up color blanco, una camioneta Honda CRV color verde y una motocicleta color verde.

Las autoridades se desplazaron a la escena para realizar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

