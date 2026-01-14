Accidente de tránsito deja una persona fallecida en Copán

Un fatal accidente de tránsito que dejó una persona fallecida se registró en las últimas horas, involucrando a cinco vehículos, entre ellos dos unidades de carga pesada, una motocicleta y dos vehículos tipo livianos en Los Hornos, Veracruz, Copán.
El percance dejó como resultado una víctima mortal, identificada como Ermundo López, de 39 años de edad, quien era oficial de seguridad en San Marcos, Ocotepeque.
Según los primeros datos recabados en el lugar, el camión de carga habría perdido los frenos, lo que habría provocado el accidente.
De acuerdo con información preliminar, en el hecho participaron una cisterna tipo rastra color blanco con placa, un camión de carga color blanco, un pick-up color blanco, una camioneta Honda CRV color verde y una motocicleta color verde.
Las autoridades se desplazaron a la escena para realizar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades.