Accidente de tránsito deja una persona fallecida en Copán

Copán, Honduras

Un fatal accidente de tránsito que dejó una persona fallecida se registró en las últimas horas, involucrando a cinco vehículos, entre ellos dos unidades de carga pesada, una motocicleta y dos vehículos tipo livianos en Los Hornos, Veracruz, Copán.

El percance dejó como resultado una víctima mortal, identificada como Ermundo López, de 39 años de edad, quien era oficial de seguridad en San Marcos, Ocotepeque.