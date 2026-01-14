Identifican a jóvenes hallados muertos y torturados en La Ceiba

Como Elvis Alberto Castellano Pérez, de 19 años de edad y residente en la colonia Canelas, fue identificado el joven asesinado la noche del martes en el bordo del barrio Bellavista. Según información preliminar, la víctima presentaba al menos 15 impactos de arma de fuego, de calibre aún no determinado, en distintas partes del cuerpo.