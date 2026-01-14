Identifican a jóvenes hallados muertos y torturados en La Ceiba

Dos jóvenes que fueron hallados sin vida ayer en dos puntos de La Ceiba han sido identificados por autoridades policiales. Los crímenes, presuntamente, serían derivados de un fuerte enfrentamiento en el barrio La Isla.
Según informes policiales, al menos 5 sujetos armados a bordo de un vehículo turismo color blanco llegaron a un sector del barrio La Isla conocido como "Colombita".
Como Elvis Alberto Castellano Pérez, de 19 años de edad y residente en la colonia Canelas, fue identificado el joven asesinado la noche del martes en el bordo del barrio Bellavista. Según información preliminar, la víctima presentaba al menos 15 impactos de arma de fuego, de calibre aún no determinado, en distintas partes del cuerpo.
Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, de 23 años de edad, es el otro joven hallado muerto.
Un primer hombre fue asesinado de manera violenta la misma noche en la colonia Sarmiento de esa ciudad. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, uno de los hombres tenía las manos atadas y una soga alrededor del cuello.
Residentes del sector manifestaron no reconocerlo como habitante de la colonia.
"De un carro blanco lo bajaron y lo mataron", relató un ciudadano que dijo haber observado parte de los hechos. Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga, mientras vecinos alertaron a las autoridades.
Minutos después, elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena a la espera del personal de Medicina Forense.