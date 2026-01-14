Hallan muerto y atado de manos a otro hombre en La Ceiba

Otro hombre fue encontrado muerto atado de manos en el bordo del barrio Bella Vista de La Ceiba durante la noche del martes.
La victima aún no ha sido identificada. El ahora occiso tenia un numero de teléfono escrito en la palma de la mano.
Los crímenes, presuntamente, serían derivados de un fuerte enfrentamiento en el barrio La Isla.
Según informes policiales, al menos 5 sujetos armados a bordo de un vehículo turismo color blanco llegaron a un sector del barrio La Isla conocido como "Colombita".
Un primer hombre fue asesinado de manera violenta la misma noche en la colonia Sarmiento de esa ciudad.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el hombre tenía las manos atadas y una soga alrededor del cuello. Residentes del sector manifestaron no reconocerlo como habitante de la colonia.
"De un carro blanco lo bajaron y lo mataron", relató un ciudadano que dijo haber observado parte de los hechos. Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga, mientras vecinos alertaron a las autoridades.
Minutos después, elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena a la espera del personal de Medicina Forense.