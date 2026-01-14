Hallan muerto y atado de manos a otro hombre en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

Otro hombre fue encontrado muerto atado de manos en el bordo del barrio Bella Vista de La Ceiba durante la noche del martes. La victima aún no ha sido identificada. El ahora occiso tenia un numero de teléfono escrito en la palma de la mano.

Los crímenes, presuntamente, serían derivados de un fuerte enfrentamiento en el barrio La Isla. ​Según informes policiales, al menos 5 sujetos armados a bordo de un vehículo turismo color blanco llegaron a un sector del barrio La Isla conocido como "Colombita".