Torturan y matan a un hombre en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

Un hombre fue asesinado de manera violenta la noche de este martes 13 de enero en la colonia Sarmiento, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. La víctima, de quien hasta el momento no se ha logrado establecer la identidad, fue hallada con evidentes signos de tortura, según relataron personas que presenciaron la escena.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el hombre tenía las manos atadas y una soga alrededor del cuello. Residentes del sector manifestaron no reconocerlo como habitante de la colonia. "De un carro blanco lo bajaron y lo mataron", relató un ciudadano que dijo haber observado parte de los hechos. Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga, mientras vecinos alertaron a las autoridades.