Asesinato de mujer tolupán enluta a comunidad de Yoro

Victoria, Yoro.

La noche de este martes se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Ilda Mirlenis Castro Ruiz, una mujer indígena que permanecía desaparecida desde el 3 de enero de 2026, en Victoria, Yoro. La Tribu Tolupán Las Vegas de Tepenechín condenó de forma pública el asesinato de Ilda Mirlenis, quien residía en la comunidad de Santa Rosa, Victoria, Yoro, cuyo fallecimiento ha generado profundo dolor en el sector.

Mediante un pronunciamiento, la tribu expresó su luto y consternación por la muerte de quien calificaron como "una hermana", señalando que el crimen no solo enluta a su familia, sino que deja una herida profunda en el territorio, la memoria colectiva y las familias tolupanas. La comunidad manifestó su solidaridad con los parientes y personas cercanas a Ilda Mirlenis, quienes enfrentan la pérdida en medio de la incertidumbre y el dolor que rodeó su desaparición y posterior hallazgo sin vida. Asimismo, los miembros de la tribu condenaron el hecho como un crimen atroz que vuelve a evidenciar la violencia y el abandono que, aseguran, enfrentan de forma constante los pueblos indígenas en Honduras.