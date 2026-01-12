A Roxy Castro la mataron por encargo de comerciante asesinado en Los Andes

San Pedro Sula, Honduras

Las investigaciones de la Policía Nacional señalan que el presunto autor intelectual del asesinato de la ejecutiva de ventas Marbely Roxana Castro Rivera sería el comerciante de madera Jairo Juárez Santiago. El vínculo entre la joven y Juárez Santiago salió a la luz pública tras el asesinato del comerciante, ocurrido el 23 de diciembre de 2025 en el barrio Los Andes, sector noroeste de San Pedro Sula.

De acuerdo con las líneas de investigación, el crimen de la ejecutiva, perpetrado el 12 de diciembre de 2023 en el bulevar Los Caminantes, a pocas cuadras del lugar donde posteriormente fue ultimado Juárez Santiago, tendría como posible móvil problemas de índole pasional. Según información policial, entre la víctima y el comerciante existía una relación sentimental. Las autoridades informaron que el expediente investigativo del asesinato de la joven, en el que figura Jairo Juárez Santiago como presunto autor intelectual, será remitido en los próximos días al Ministerio Público, con el fin de que la Fiscalía ejerza las acciones legales correspondientes en los tribunales contra el autor material del crimen. De acuerdo con la Policía, existen pruebas técnicas, científicas y testificales, incluidos videos, que incriminan al comerciante como la persona que habría ordenado el asesinato de la ejecutiva. Estas evidencias establecen que Juárez Santiago citó a la víctima en el lugar donde ocurrió el crimen. Antes del ataque, ambos se reunieron durante cerca de diez minutos en un café de la zona. Marbely y Jairo salieron del café. La joven se subió a su vehículo, mientras que Juárez Santiago abordó brevemente el asiento trasero del automóvil, desde donde habría sido visto por el sicario. Segundos después, descendió del vehículo, presuntamente dando la señal de confirmación al homicida de que ella era el objetivo.

Juárez regresó a asegurarse que Marbely estaba muerta

Juárez Santiago se retiró del lugar y la joven puso en marcha su automóvil. Sin embargo, tras avanzar algunos metros, fue atacada a balazos por el sicario. Las investigaciones policiales indican que instantes después del crimen, Juárez Santiago llegó en su vehículo al sitio del crimen, se bajó del automóvil confundiéndose entre los curiosos y tras confirmar que la mujer estaba muerta, se marchó.

La muerte le vino por ajuste de cuentas

En relación con el asesinato de Juárez Santiago, las autoridades informaron que las pesquisas establecen que previamente dos de sus hermanos fueron asesinados, uno en La Unión, Lempira, y otro en Choloma, Cortés.

La principal hipótesis de la Policía es que el homicidio de Jairo Juárez estaría vinculado con el de sus hermanos y que los tres crímenes responderían a un ajuste de cuentas, sin relación directa con el asesinato de la ejecutiva de ventas. Jairo Juárez Santiago, dedicado al comercio de la madera, fue asesinado el martes 23 de diciembre de 2025 en el barrio Los Andes, cerca del bulevar Los Caminantes, por sicarios que se desplazaban en una camioneta verde. El ataque ocurrió cuando la víctima salía de un restaurante en compañía de su familia. El cuerpo de Juárez Santiago quedó boca abajo en los asientos delanteros de su vehículo doble cabina. Durante el ataque armado resultó herido un menor de edad. Las averiguaciones policiales indican que los homicidas aprovecharon que ese día Juárez Santiago se encontraba sin sus guardaespaldas.

Los mismos sicarios mataron a Juárez, a ingeniera y a DJ

Por su parte, la ejecutiva de ventas Marbely Roxana Castro Rivera (de 27 años) fue asesinada a pocas cuadras del lugar donde fue ultimado Juárez Santiago. La joven fue atacada por un sicario que se encontraba en la zona y que, al identificar el vehículo de Castro Rivera, le disparó cuando ella se detuvo en la 13 avenida y 9 calle del barrio Los Andes. Según la investigación, el atacante, vestido de negro, sacó una pistola calibre nueve milímetros y disparó a quemarropa contra la ventanilla del lado de la conductora. El análisis de las cámaras de vigilancia permitió establecer que el homicida avanzó una cuadra, donde lo esperaba un vehículo en el que huyó. En el ámbito profesional, Castro Rivera había laborado en importantes tiendas comerciales del país y, al momento de su muerte, se desempeñaba como ejecutiva de ventas en una tienda por departamentos de San Pedro Sula.