Por encargo fue el crimen de la ejecutiva Roxy Castro

La Policía maneja ya algunas líneas de investigación pero no dan detalles para no afectar la investigación, sin embargo aún no se reportan capturas por ese hecho.

Ronald Posadas, vocero regional de la Policía Nacional, manifestó que ya el caso fue remitido al Ministerio Público y equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de otras unidades de inteligencia de la unidad de Muerte de Mujeres dan seguimiento al hecho.

“Se están tomando las declaraciones correspondientes, al igual que el análisis de dispositivos entre otras investigaciones que se realizan, ya pasaron 24 horas del hecho por lo que lo que ya hay avance en las investigaciones”, expresó el oficial.

Familiares y amigos llegaron la noche del jueves a Medicina Forense y retiraron el cadáver de Castro para posteriormente trasladarlo a su natal Atima, Santa Bárbara.