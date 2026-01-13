"Dio la señal desde el asiento trasero del carro": revelación tras crimen de ejecutiva Marbely Roxana

El comerciante Jairo Juárez Santiago fue asesinado el pasado 23 de diciembre de 2025 en la quinta calle, 12 avenida del barrio Los Andes, en San Pedro Sula. Tras su muerte salieron a la luz detalles sobre el asesinato de su expareja, Marbely Roxana Castro, que lo vinculan directamente con el crimen.
Marbely Roxana Castro fue ultimada el 12 de diciembre de 2023. Su trágica muerte provocó impacto en la población y varias hipótesis policiales.
Las investigaciones de la Policía Nacional señalan que el asesinato de la ejecutiva de ventas Marbely Roxana Castro Rivera habría sido un crimen planificado, cuyo presunto autor intelectual sería el comerciante Jairo Juárez Santiago.
Según el informe preliminar de la policía, el vínculo amoroso entre el cormenciante y la ejecutiva salió a la luz pública luego del asesinato de Juárez Santiago, hecho que permitió a las autoridades profundizar en la reconstrucción de los últimos momentos de vida de Marbely Roxana y en la presunta planificación del crimen.
De acuerdo con las indagaciones, Juárez Santiago habría citado a la víctima el día del crimen en un punto del sector noroeste de San Pedro Sula.
Antes del ataque armado, ambos se reunieron durante aproximadamente diez minutos en un café de la zona, encuentro que quedó registrado en videos y es respaldado por pruebas técnicas, científicas y testimoniales recopiladas por la Policía.
Tras salir del establecimiento, Marbely Roxana abordó su vehículo. Segundos después, Juárez Santiago se subió brevemente al asiento trasero del automóvil, desde donde presuntamente fue observado por el sicario.
Luego descendió del vehículo y, según la hipótesis policial, habría dado la señal de confirmación de que la joven era el objetivo del ataque.
Posteriormente, el comerciante se retiró del lugar, mientras la ejecutiva puso en marcha su automóvil. Sin embargo, tras avanzar apenas algunos metros, fue interceptada y atacada a balazos por el sicario, perdiendo la vida en el sitio.
Las investigaciones también establecen que, instantes después del crimen, Juárez Santiago regresó al lugar en su vehículo, descendió y se mezcló entre los curiosos. Tras confirmar que la mujer había fallecido, se marchó del sector.
Las autoridades policiales revelaron que estos asesinatos estarían relacionados con otros crímenes ocurridos durante esa semana en San Pedro Sula. Se maneja la hipótesis de que la misma estructura criminal que asesinó al comerciante habría sido responsable del crimen de Lilian Elizabeth Padilla, ingeniera civil, ocurrido el 20 de diciembre de 2025 en el bulevar de la residencial Villas Mackay.
Asimismo, con el homicidio del DJ Luis Fernando Velásquez Obregón, ocurrido el pasado 21 de diciembre de 2025 en el barrio Río de Piedras. La relación entre los casos no se establece por el móvil, sino por la forma en que fueron cometidos los asesinatos.