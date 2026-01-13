"Dio la señal desde el asiento trasero del carro": revelación tras crimen de ejecutiva Marbely Roxana

Las autoridades policiales revelaron que estos asesinatos estarían relacionados con otros crímenes ocurridos durante esa semana en San Pedro Sula. Se maneja la hipótesis de que la misma estructura criminal que asesinó al comerciante habría sido responsable del crimen de Lilian Elizabeth Padilla, ingeniera civil, ocurrido el 20 de diciembre de 2025 en el bulevar de la residencial Villas Mackay.