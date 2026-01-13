Ocho años de prisión para hondureña por el secuestro de colombiana

San Pedro Sula, Honduras.

La sentenciada es Sarahí Elizabeth García Zúñiga , quien aceptó su participación en el delito de secuestro agravado, hecho ocurrido a inicios de 2023 en Tegucigalpa.

Una mujer acusada de participar en el secuestro de una ciudadana colombiana fue condenada a ocho años de prisión, luego de admitir su responsabilidad mediante un acuerdo con el Ministerio Público, informó la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado ( Fescco ).

De acuerdo con las investigaciones, el secuestro se produjo el 30 de enero de 2023, cuando la víctima permanecía dentro de un vehículo estacionado en las afueras de un centro comercial del bulevar Juan Pablo II, mientras su esposo ingresaba a un establecimiento cercano.

Ese momento fue aprovechado por los captores para llevársela por la fuerza. Minutos después, los delincuentes se comunicaron con el esposo de la afectada y exigieron 500 mil lempiras, además de documentos del vehículo y otros bienes, como condición para liberar a la mujer, utilizando un teléfono que había quedado dentro del automotor.

Cuando los responsables intentaron concretar la entrega del dinero en las cercanías de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) interceptaron el vehículo, logrando rescatar a la víctima ilesa y detener a los implicados.

García Zúñiga fue capturada en diciembre de 2024 por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia Villa Ernestina, en San Pedro Sula.

La acusada, originaria de San Pedro Sula y residente en Tegucigalpa, tenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Criminalidad Organizada.