Aparatoso accidente deja cuatro heridos en SPS

Se trata de una triple colisión. Entre los heridos figura una adulta mayor de 92 años; equipos de emergencia atendieron la escena mientras se investigan las causas del percance

1 de 8

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en un concurrido punto de la colonia Montefresco, en San Pedro Sula, dejando cuatro personas heridas, entre ellas una mujer de 92 años de edad.

 Foto: Cortesía
2 de 8

El hecho ocurrió en la 27 calle, 11 avenida, donde por causas aún no determinadas se produjo una triple colisión que involucró a tres vehículos, según los primeros reportes preliminares.

 Foto: Cortesía
3 de 8

Producto del impacto, cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer de 92 años de edad, lo que encendió las alertas entre vecinos y automovilistas que transitaban por el sector.

 Foto: Cortesía
4 de 8

Dos de las personas heridas fueron identificadas como Isabel Hernández, de 92 años, y su hija Ondina Ortiz, quienes fueron atendidas en el lugar tras el aparatoso choque.

 Foto: Cortesía
5 de 8

Tras la colisión, testigos alertaron a los cuerpos de socorro para auxiliar a los ocupantes de los vehículos involucrados.

 Foto: Cortesía
6 de 8

Socorristas del Sistema Nacional de Emergencia 911 se desplazaron hasta el sitio para brindar atención prehospitalaria a los heridos y coordinar su traslado a centros asistenciales.

 Foto: Cortesía
7 de 8

La circulación vehicular fue parcialmente interrumpida durante varios minutos mientras se realizaban las labores de atención y se retiraban los automotores dañados de la vía.

 Foto: Cortesía
8 de 8

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas del accidente y continúan recabando información para determinar cómo ocurrió la triple colisión en este sector de San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía
