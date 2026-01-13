Banda de El Mudo se disfraza de repartidores para asaltar en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Autoridades policiales instan a la población sampedrana a mantenerse alerta, debido a que miembros de una banda de asaltantes se hacen pasar como repartidores de encomiendas para tener mejor oportunidad de ingresar a las viviendas y perpetrar los atracos. En las últimas horas han circulado videos que muestran a varios individuos a bordo de una camioneta Ford Explorer, sin placas y color gris oscuro, llegando a residencias y tras presentarse como repartidores, intentan ingresar para someter a sus dueños.

Uno de los videos muestra cómo tres individuos de edad joven tratan de entrar por la fuerza a una casa en la residencial Bella Vista, sector suroeste de la ciudad, mientras el dueño empuja el portón evitando que ingresen. Información proporcionada por agentes que investigan los casos indica que detrás de estos intentos de asaltos a mano armada se encuentran miembros de la banda delictiva que se hace llamar El Mudo, y cuyo cabecilla sería un sujeto identificado como Héctor Moreno, a quien ya le estarían dando seguimiento para capturarlo. Según las autoridades, a esta banda se le atribuyen varios asaltos ocurridos meses atrás; entre ellos, uno perpetrado a un empresario de la construcción a quien interceptaron cuando se transportaba en su vehículo en la primera calle de esta ciudad el 1 de octubre pasado y le robaron más de 540,000 lempiras.

Las indagaciones refieren que junto a Moreno, presunto cabecilla de la estructura de asaltantes, operan varios hombres más; entre ellos, Lenín Chicas, Anuar Natarén y dos individuos más identificados con los alias de Diego y Leonel. Con la finalidad de dar con la captura de los mencionados asaltantes, la Policía ha dado a conocer retratos hablados de algunos de sus miembros; entre ellos, el del supuesto cabecilla Héctor Moreno.