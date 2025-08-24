Capturan a cabecilla y a otros miembros de la banda "El Mono"

Trojes, El Paraíso.

A través de un despliegue policial fueron arrestados miembros vinculados a la banda delictiva identificada como "El Mono", que operaba en sectores de la aldea Buena vista, Planes y La Cuesta del Mono.

Los sospechosos están señalados de actividades relacionadas al tráfico de drogas y robo con violencia e intimidación, dentro del territorio de El Paraíso, en el oriente del país.

El operativo, denominado "Escorpión VI", se ejecutó tras días de vigilancia intensa, seguimiento discreto y recopilación de denuncias de la población, que alertó sobre los constantes asaltos y robos perpetrados por este grupo.

Gracias a esta planificación se pudo realizar allanamientos que permitieron capturar a cinco personas, entre ellas un menor de 15 años, quien fue aprehendido por tráfico de drogas.

Entre los detenidos destaca el cabecilla de la banda, un hombre de 27 años, originario de El Corpus, Choluteca, con residencia en aldea Buena Vista de Planes, Trojes, El Paraíso. Éste contaba con una orden de captura pendiente por robo con violencia e intimidación emitida por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Danlí desde agosto de 2023.

Su captura fue clave para desarticular completamente la estructura criminal, considerada una amenaza directa para la seguridad de los paraiseños.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron un total de 45 bolsas plásticas con hierba seca supuesta marihuana, 37 puntas con polvo blanco presunta cocaína y varias armas de fuego, incluyendo una pistola marca beretta, un revólver calibre 38 y un arma artesanal, junto con municiones sin percutir.

Los otros detenidos, identificados con el alias de "Birmar", "Bismark" y "El Colochito", todos con antecedentes de participación en actividades ilícitas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, junto al menor infractor, para que enfrenten el proceso legal correspondiente.

En la captura participaron la Policía Nacional, mediante la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y con el apoyo estratégico de la Dirección de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria.

Las autoridades resaltaron que operaciones como "Escorpión VI" forman parte de un plan estratégico de intervenciones en zonas con alta incidencia delictiva, busncaod reducir delitos como el tráfico de drogas y prevenir que menores y ciudadanos inocentes sean víctimas del crimen organizado.