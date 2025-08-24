Hallan muertos a un hombre y una mujer a orilla de bulevar en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Dos personas fueron halladas sin vida a orilla del bulevar Fuerzas Armadas, en Tegucigalpa, este domingo en horas de la mañana. El hallazgo ocurrió exactamente en el sector Las Gradas de la colonia Hato de Enmedio.

Los fallecidos tienen disparos en la cabeza y la mujer está atada las manos con una faja y los pies con un alambre del servicio de televisión por cable.