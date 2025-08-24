Hallan muertos a un hombre y una mujer a orilla de bulevar en Tegucigalpa

Dos personas fueron halladas sin vida a orilla del bulevar Fuerzas Armadas, en Tegucigalpa, este domingo en horas de la mañana. El hallazgo ocurrió exactamente en el sector Las Gradas de la colonia Hato de Enmedio.
Los fallecidos tienen disparos en la cabeza y la mujer está atada las manos con una faja y los pies con un alambre del servicio de televisión por cable.
Se ha dado a conocer que los cuerpos fueron descubiertos por personas que transitan por el sector a eso de las 5:30 de la mañana.
Agentes de la Policía Nacional se encuentran en la escena a la espera de Medicina Forense, Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones para realizar el levantamiento de los cuerpos.
Se desconocen las causas y responsables del doble homicidio. Los cuerpos se hallaron frente a la iglesia Casa de Oración Familiar donde lo Sobrenatural es Natural.