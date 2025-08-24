  1. Inicio
Hallan muertos a un hombre y una mujer a orilla de bulevar en Tegucigalpa

Se desconoce si fueron ultimados en ese sitio o si sus cuerpos fueron dejados allí después de quitarles la vida. La Policía investiga el hecho

Agentes en la escena donde fueron hallados los cuerpos sin vida.

Fotografías: cortesía
Tegucigalpa.

Dos personas fueron halladas sin vida a orilla del bulevar Fuerzas Armadas, en Tegucigalpa, este domingo en horas de la mañana. El hallazgo ocurrió exactamente en el sector Las Gradas de la colonia Hato de Enmedio.

Los fallecidos tienen disparos en la cabeza y la mujer está atada las manos con una faja y los pies con un alambre del servicio de televisión por cable.

Se ha dado a conocer que los cuerpos fueron descubiertos por personas que transitan por el sector a eso de las 5:30 de la mañana.

Agentes de la Policía Nacional se encuentran en la escena a la espera de Medicina Forense, Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Agentes no reportan detenciones relacionadas con el doble crimen.

Se desconocen las causas y responsables del doble homicidio. Los cuerpos se hallaron frente a la iglesia Casa de Oración Familiar donde lo Sobrenatural es Natural.

