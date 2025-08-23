  1. Inicio
Video: Momento en que asesinan a instructor del Instituto Nacional Penitenciario

Varios sujetos despojaban de sus pertenencias a varias personas en un local de Tegucigalpa y de pronto se ve cuando le disparan a Frank Alexis Morris Ruiz

Tegucigalpa

Cámaras de seguridad captaron el instante en el que sujetos a bordo de un turismo asesinaron a Frank Alexis Morris, instructor del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras.

En un video que se ha viralizado en las redes sociales se ve cuando sujetos a bordo de un turismo llegan a un local de la colonia Los Laureles de Tegucigalpa y comienza a despojar de sus pertenencias a las personas que están en el lugar.

Así murió Morris Ruíz, instructor del Instituto Nacional Penitenciario

En un momento se ve que una mujer se baja del carro y es con ella que comienza a forcejear Morris. Uno de los hombres que previamente se han bajado del carro le dispara en reiteradas ocasiones a Morris.

Morris era un reconocido instructor del INP.

Morris Ruiz, de 45 años y subcomisario en condición de retiro de la Policía Nacional, se encontraba junto a su familia departiendo en la calle principal de la colonia cuando fueron sorprendidos por al menos cinco individuos que se bajaron de un vehículo turismo color gris.

Cuerpo calcinado era de manicurista desaparecida en SPS; capturan a su expareja

El crimen ha generado consternación tanto en la colonia donde residía como en el sector seguridad del país, donde colegas y autoridades lamentaron la muerte del subcomisario.

