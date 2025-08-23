Video: Momento en que asesinan a instructor del Instituto Nacional Penitenciario

Tegucigalpa

Cámaras de seguridad captaron el instante en el que sujetos a bordo de un turismo asesinaron a Frank Alexis Morris, instructor del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras.

En un video que se ha viralizado en las redes sociales se ve cuando sujetos a bordo de un turismo llegan a un local de la colonia Los Laureles de Tegucigalpa y comienza a despojar de sus pertenencias a las personas que están en el lugar.